Букмекеры.Ру — лучшие букмекерские конторы России

В российский интернет регулярно заходят новые букмекерские конторы. Новичкам потеряться в их разнообразии – проще простого. Чтобы помочь будущим игрокам все разложить по полочкам, «Букмекеры.ру» предлагает оценить составленный нами рейтинг, среди которых лучшие БК.

Надежные букмекеры онлайн

В качестве критериев отбора лучших букмекерских контор в России были проанализированы следующие факторы:

Мнения экспертов;

Отзывы интернет-пользователей;

Честность и прозрачность ставок, выплат;

Величина маржи;

Линии, коэффициенты;

Наличие акций и бонусов;

Своевременность выплаты выигрышей;

Качество работы специалистов обратной связи, службы поддержки;

Наличие лицензии;

Разработанная мобильная версия, наличие приложений;

Удобство пользования сайтом.

Портал «Букмекеры.ру» отслеживает все изменения, на основании чего и формирует свой рейтинг.

Наши преимущества

Взаимодействуем с теми букмекерскими конторами, которые имеют лицензии и работают в соответствии с российским законодательством. Клиенты легальных БК могут рассчитывать на поддержку специалистов в любое время суток. Есть возможность обратиться с проблемой по электронной почте, в онлайн-чате. Пополнить и вывести заработанные средства с представленных у нас БК, можно разными способами. Интернет-пользователи освобождены от уплаты процентов и комиссий по финансовым операциям. Мы собрали воедино только лучшие БК, предлагающие высокие коэффициенты с минимальной маржой и большое разнообразие линеек событий (фигурируют не только популярные виды спорта). У каждой онлайн букмекерской конторы в нашем списке есть акции и бонусные программы, предусмотренные для постоянных клиентов и новичков. Доступ к сайтам сохраняется постоянно. Любые блокировки для граждан РФ исключены.

Лучшие БК-конторы в России для ставок на спорт

Официальные букмекерские конторы появились в РФ в 2016 году. Тогда всеми компаниями, которые планировали надолго удержаться на плаву, были подписаны соглашения с финансовыми гарантиями. В тот же период были созданы две саморегулируемые организации со своими сайтами и два центра учета переводов интерактивных ставок. Рейтинг наиболее надежных букмекерских контор создан нами на основе экспертных и пользовательских оценок, при этом можно выделить:

1XСтавка. Существует с 2007 года, на протяжении нескольких лет активно развивается. В России большое количество пунктов обслуживания, в качестве основного бонуса выступает Джекпот. Букмекерская контора отличается большой линейкой событий, неплохой росписью с внушительным количеством доступных исходов. Можно заключать пари, просматривать видеотрансляции поединков, играть в нарды. Удобный ввод и вывод денег.

Существует с 2007 года, на протяжении нескольких лет активно развивается. В России большое количество пунктов обслуживания, в качестве основного бонуса выступает Джекпот. Букмекерская контора отличается большой линейкой событий, неплохой росписью с внушительным количеством доступных исходов. Можно заключать пари, просматривать видеотрансляции поединков, играть в нарды. Удобный ввод и вывод денег. Parimatch. Крупнейшая БК, которая была основана еще в 1994 году. Современную интернет-функциональность компания приобрела в 2007 году. У Париматч безупречная репутация, удобный пользовательский интерфейс и привлекательные условия ставок.

Крупнейшая БК, которая была основана еще в 1994 году. Современную интернет-функциональность компания приобрела в 2007 году. У Париматч безупречная репутация, удобный пользовательский интерфейс и привлекательные условия ставок. ФОНБЕТ. В новой конфигурации функционирует с 2017 года, активно рекламируется спортсменами и медийными персонами шоу-бизнеса. Линейка событий обширна, высокие коэффициенты, многие из которых превосходят по уровню некоторые европейские БК.

В новой конфигурации функционирует с 2017 года, активно рекламируется спортсменами и медийными персонами шоу-бизнеса. Линейка событий обширна, высокие коэффициенты, многие из которых превосходят по уровню некоторые европейские БК. Leon. Букмекерская контора, которая предлагает надежные условия игры, но и достаточно привлекательные для новичков и опытных беттеров. Компания на рынке с 2011 года. Разработчики постарались создать понятный интерфейс сайта, в эффективности работы которого не возникает сомнений. Пользователи отмечают наличие разных вариантов пополнения и снятия игровых денег. Компания полностью легальна для россиян. Залогом надежности стали рекламные акции, адаптированные под молодую интернет-аудиторию, все они проводятся на сайте. Индекс жалоб пользователей – 11,4.

Букмекерская контора, которая предлагает надежные условия игры, но и достаточно привлекательные для новичков и опытных беттеров. Компания на рынке с 2011 года. Разработчики постарались создать понятный интерфейс сайта, в эффективности работы которого не возникает сомнений. Пользователи отмечают наличие разных вариантов пополнения и снятия игровых денег. Компания полностью легальна для россиян. Залогом надежности стали рекламные акции, адаптированные под молодую интернет-аудиторию, все они проводятся на сайте. Индекс жалоб пользователей – 11,4. Лига ставок. Считается первым лицензированным оператором в РФ, который начал принимать онлайн-ставки через интернет. Индекс жалоб пользователей – 14,8.

Считается первым лицензированным оператором в РФ, который начал принимать онлайн-ставки через интернет. Индекс жалоб пользователей – 14,8. Zenit. Функционирует в соответствии с законодательством, имеет безупречную репутацию, сотрудничает с ЦУПИС.

Функционирует в соответствии с законодательством, имеет безупречную репутацию, сотрудничает с ЦУПИС. БалтБет. Имеет более 600 пунктов приема ставок на спорт по всей стране, деятельность сайта полностью легальна, осуществляется с 2017 года.

В списке только те организации, которые получили лицензию и имеют право принимать ставки онлайн в РФ. Это уже признак надежности, который характерен не для каждой компании, занимающейся такой деятельностью. Все операции, выполняемые бетторами, проходят через ЦУПИС – центр учета переводов интерактивных ставок. Это гарантия отслеживания доходов и расходов компаний со стороны государства.