Введение в беттинг
1
Что такое беттинг?
5
Как ставить без риска
2
Кто такой букмекер?
6
Где делать ставки
3
Реально ли заработать на ставках?
7
Лучшие БК с фрибетом
4
Как обыграть букмекера
8
Как рассчитать коэффициент
Учимся ставить на спорт
1
Стратегии на футбол
5
Стратегии на гандбол
2
Волейбол-Live
6
Валуйные ставки
3
Ставим на теннис
4
Ставим на баскетбол
Лучшие стратегии ставок
1
Догон
2
Лесенка
3
Флэт
4
Критерий Келли
Термины капперов
1
Основные термины и понятия
5
Что такое фора?
2
Расшифровка с примерами
6
Что такое коридоры?
3
Что такое экспресс?
4
Что такое ординар?
Введение в беттинг
1
Что такое беттинг?
2
Кто такой букмекер?
3
Реально ли заработать на ставках?
4
Как обыграть букмекера
5
Как ставить без риска
6
Где делать ставки
7
Лучшие БК с фрибетом
8
Как рассчитать коэффициент
Учимся ставить на спорт
1
Стратегии на футбол
2
Волейбол-Live
3
Ставим на теннис
4
Ставим на баскетбол
5
Стратегии на гандбол
6
Валуйные ставки
Лучшие стратегии ставок
1
Догон
2
Лесенка
3
Флэт
4
Критерий Келли
Термины капперов
1
Основные термины и понятия
2
Расшифровка с примерами
3
Что такое экспресс?
4
Что такое ординар?
5
Что такое фора?
6
Что такое коридоры?
Задайте вопрос капперу
Компания
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Букмекеры.Ру — лучшие букмекерские конторы России

В российский интернет регулярно заходят новые букмекерские конторы. Новичкам потеряться в их разнообразии – проще простого. Чтобы помочь будущим игрокам все разложить по полочкам, «Букмекеры.ру» предлагает оценить составленный нами рейтинг, среди которых лучшие БК.

Надежные букмекеры онлайн

В качестве критериев отбора лучших букмекерских контор в России были проанализированы следующие факторы:

  • Мнения экспертов;
  • Отзывы интернет-пользователей;
  • Честность и прозрачность ставок, выплат;
  • Величина маржи;
  • Линии, коэффициенты;
  • Наличие акций и бонусов;
  • Своевременность выплаты выигрышей;
  • Качество работы специалистов обратной связи, службы поддержки;
  • Наличие лицензии;
  • Разработанная мобильная версия, наличие приложений;
  • Удобство пользования сайтом.

Портал «Букмекеры.ру» отслеживает все изменения, на основании чего и формирует свой рейтинг.

Наши преимущества

Взаимодействуем с теми букмекерскими конторами, которые имеют лицензии и работают в соответствии с российским законодательством. Клиенты легальных БК могут рассчитывать на поддержку специалистов в любое время суток. Есть возможность обратиться с проблемой по электронной почте, в онлайн-чате.
Пополнить и вывести заработанные средства с представленных у нас БК, можно разными способами. Интернет-пользователи освобождены от уплаты процентов и комиссий по финансовым операциям. Мы собрали воедино только лучшие БК, предлагающие высокие коэффициенты с минимальной маржой и большое разнообразие линеек событий (фигурируют не только популярные виды спорта).
У каждой онлайн букмекерской конторы в нашем списке есть акции и бонусные программы, предусмотренные для постоянных клиентов и новичков. Доступ к сайтам сохраняется постоянно. Любые блокировки для граждан РФ исключены.

Лучшие БК-конторы в России для ставок на спорт

Официальные букмекерские конторы появились в РФ в 2016 году. Тогда всеми компаниями, которые планировали надолго удержаться на плаву, были подписаны соглашения с финансовыми гарантиями. В тот же период были созданы две саморегулируемые организации со своими сайтами и два центра учета переводов интерактивных ставок. Рейтинг наиболее надежных букмекерских контор создан нами на основе экспертных и пользовательских оценок, при этом можно выделить:

  • 1XСтавка. Существует с 2007 года, на протяжении нескольких лет активно развивается. В России большое количество пунктов обслуживания, в качестве основного бонуса выступает Джекпот. Букмекерская контора отличается большой линейкой событий, неплохой росписью с внушительным количеством доступных исходов. Можно заключать пари, просматривать видеотрансляции поединков, играть в нарды. Удобный ввод и вывод денег.
  • Parimatch. Крупнейшая БК, которая была основана еще в 1994 году. Современную интернет-функциональность компания приобрела в 2007 году. У Париматч безупречная репутация, удобный пользовательский интерфейс и привлекательные условия ставок.
  • ФОНБЕТ. В новой конфигурации функционирует с 2017 года, активно рекламируется спортсменами и медийными персонами шоу-бизнеса. Линейка событий обширна, высокие коэффициенты, многие из которых превосходят по уровню некоторые европейские БК.
  • Leon. Букмекерская контора, которая предлагает надежные условия игры, но и достаточно привлекательные для новичков и опытных беттеров. Компания на рынке с 2011 года. Разработчики постарались создать понятный интерфейс сайта, в эффективности работы которого не возникает сомнений. Пользователи отмечают наличие разных вариантов пополнения и снятия игровых денег. Компания полностью легальна для россиян. Залогом надежности стали рекламные акции, адаптированные под молодую интернет-аудиторию, все они проводятся на сайте. Индекс жалоб пользователей – 11,4.
  • Лига ставок. Считается первым лицензированным оператором в РФ, который начал принимать онлайн-ставки через интернет. Индекс жалоб пользователей – 14,8.
  • Zenit. Функционирует в соответствии с законодательством, имеет безупречную репутацию, сотрудничает с ЦУПИС.
  • БалтБет. Имеет более 600 пунктов приема ставок на спорт по всей стране, деятельность сайта полностью легальна, осуществляется с 2017 года.

В списке только те организации, которые получили лицензию и имеют право принимать ставки онлайн в РФ. Это уже признак надежности, который характерен не для каждой компании, занимающейся такой деятельностью. Все операции, выполняемые бетторами, проходят через ЦУПИС – центр учета переводов интерактивных ставок. Это гарантия отслеживания доходов и расходов компаний со стороны государства.